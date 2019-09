A fuoco una stanza del Massoero di via del Molo, nessun ferito

Genova. Paura, nella notte, in via del Molo, a Genova, per l’incendio di una stanza del ricovero notturno, “Massoero”. Le fiamme, all’interno dell’edificio, si sono sprigionate per cause ancora da definire precisamente, anche se, secondo una prima ricostruzione, ad appiccare il fuoco sarebbe stato uno degli ospiti.

Ad accorgersi del fumo, che usciva dal palazzo, intorno alle 2, una signora, che abita in via Bottai, di fronte al “Massoero” e che ha subito avvertito i vigili del fuoco. Sul posto, una squadra e un mezzo di supporto, che sono entrati nel palazzo e sono riusciti a domare le fiamme.Nessuno degli ospiti dell’Asilo Notturno ha avuto conseguenze.

Pochi minuti dopo un’altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via S.Colombanio, a Fontanegli per un’auto bruciata. Anche in questo caso nessuna conseguenza per le persone ma il rogo ha danneggiato un palo della pubblica illuminazione.