Zoagli, gattino cade sulla scogliera. Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Genova. Iera sera i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Zoagli, in via Barduzzi, per salvare un gattino.

Il gatto di 4 mesi, scappato alla padrona, era caduto sulla scogliera. I pompieri si sono imbragati e ancorati ad un pino marittimo si sono calati fino a raggiungere il felino.

Recuperato in ottime condizioni è stato successivamente portato in salvo consegnandolo la disperata proprietaria, che ha potuto riabbracciare, in questo modo, il suo compagno di vita peloso.