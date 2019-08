Voltri, calcinacci sulla ferrovia. Binario interrotto e ritardi di decine di minuti per i treni

Genova. Alcuni calcinacci sono caduti sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Voltri questa mattina, provocando diverse criticità sulla linea.

Si tratta di una galleria lato monte, che sta costringendo alla “deviata” i treni in arrivo da ponente. Poco dopo il crollo, un regionale per Ventimiglia è stato bloccato per diverse decine di minuti in attesa del via libera.

Sul posto sono in corso le verifiche del caso, anche se non si dovrebbe trattare di problemi strutturali. Su tutta la linea Genova-Ventimiglia si stanno verificando disagi dovuti ai ritardi dei convogli, che variano dai 20 ai 4o minuti.