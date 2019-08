Virtus Entella, questa sera il debutto stagionale: a Chiavari arriva il Südtirol

Chiavari. Primo impegno ufficiale per l’Entella. Oggi, domenica 11 agosto, alle ore 20,30, la squadra chiavarese ospiterà il Südtirol per il secondo turno della Tim Cup. La partita sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Annaloro; quarto ufficiale Meraviglia.

Troverete la cronaca diretta testuale della partita su www.genova24sport.it

A Chiavari esistono due precedenti ufficiali tra le due formazioni, entrambi in Lega Pro: 1-1 nella stagione 2012/13 e 2-0 nel 2013/14, anno in cui i biancocelesti vennero promossi per la prima volta in Serie B.

Perfetta parità nei tre precedenti ufficiali tra Roberto Boscaglia e Stefano Vecchi: Boscaglia ha vinto in occasione di Trapani-Sudtirol 4-0 (I Divisione Lega Pro 2012/13), Vecchi in Trapani-Carpi 0-1 (Serie B 2013/14), pari in Südtirol-Trapani 1-1 (I Divisione Lega Pro 2012/13).

Roberto Boscaglia affronta stasera, da allenatore, per la quinta volta il Südtirol, contro cui è imbattuto: due vittorie su due in casa, due pareggi su due a Bolzano, nelle gare di I Divisione Lega Pro 2011/12 e 2012/13, quando allenava il Trapani.

L’Entella inizia stasera il suo quattordicesimo cammino della storia nella coppa Italia dei “grandi”, dove ha un bilancio di 12 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte in 28 match disputati, 53 reti segnate e 51 subite. Cò con 5 reti è il marcatore più prolifico. Il miglior piazzamento è dell’anno scorso, con l’arrivo agli ottavi di finale, eliminata dalla Roma.

L’Entella non perde in casa un match ufficiale dal 3-4 subito contro la Carrarese (Coppa Italia Lega Pro) in data 30 gennaio 2019. Nei seguenti 11 incontri giocati al Comunale, si contano 8 successi biancocelesti e 3 pareggi. Nelle ultime due uscite del 2018/19, inoltre, l’Entella non ha subito gol, battendo 1-0 la Carrarese in campionato ed impattando 0-0 contro il Pordenone nella Supercoppa di Lega Pro.

Nel frattempo, attraverso un comunicato ufficiale sono stati resi noti gli orari delle prime due giornate del campionato di Serie B. L’Entella debutterà al Comunale sabato 24 agosto con fischio d’inizio alle ore 21. Alla seconda giornata i ragazzi di mister Boscaglia, invece, faranno visita alla Cremonese. La partita si svolgerà sabato 31 agosto e anche in questo caso inizierà alle ore 21.

Sul fronte mercato, la Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con il Cittadella per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Schenetti, centrocampista nato il 9 marzo 1991.

Inoltre è stato trovato l’accordo con la Triestina per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del giocatore Leonardo Gatto, nato il 28 aprile 1992.