Viabilità, via Jori chiusa al traffico cinque notti. Le variazioni dei percorsi di Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito di via Jori, da lunedì 26 a venerdì 30 agosto tutte le sere dalle ore 20.30 alle ore 6.00, le linee 7, 8, 8/, 270 e 670 modificheranno il percorso come di seguito indicato

•Linee 7, 270 e 670

I bus, giunti in via Rossini, proseguiranno per via Canepari e via Brin dove riprenderanno percorso regolare.

•Linee 8 e 8/

I bus, giunti in via Rossini, proseguiranno per via Canepari e via Fillak dove riprenderanno percorso regolare.

Contestualmente alle variazioni di percorso, saranno istituite in via Canepari 3 fermate bus provvisorie, così dislocate: di fronte al civico n° 55, all’altezza del civico n°20a, all’altezza del civico n°14r.