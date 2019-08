Viabilità, rallentamenti sugli svincoli delle autostrade genovesi. Giornata di spostamenti ‘verso il mare’

Genova. L’ultimo fine settimana di agosto, a cavallo con settembre, è occasione ghiotta per fare un ‘salto al mare’ per chi il mare lo deve venir a cercare nella nostra regione.

Per questo motivo, fin dalle prime ore del mattino, il traffico verso le riviere è stato corposo, anche se al momento non si sono registrati particolari disagi.

Sono segnalati rallentamenti tra la A26 e la A10, in direzione Ventimiglia per traffico intenso, e sullo svincolo tra la A12 e la A7, in questo caso in entrambe le direzioni. A complicare le cose un piccolo incidente che ha richiesto l’intervento di medici, e la riduzione momentanea della circolazione ad una sola corsia in direzione Genova.