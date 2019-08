Viabilità, lunedì alle 17 apre il by-pass di via Porro. Boccata d’ossigeno per la Valpolcevera

Genova. Lunedì alle 17 sarà aperto il bypass di via Porro, la soluzione di viabilità tanto attesa dalla Valpolcevera per uscire dal parziale isolamento a causa della chiusura di tre strade su quattro a causa dei cantieri di ponte Morandi.

L’annuncio dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, questa mattina a margine di una conferenza stampa. “Abbiamo trovato l’accordo con i residenti della zona arancione, in particolare quelli della stessa via Porro – spiega – la strada sarà aperta a tutti i mezzi, pubblici e privati ma sarà interdetta ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate dalle 22 alle 6 per permettere agli abitanti di riposare”.

I parcheggi oggi in via Porro saranno spostati sulla parallela via Fillak. La strada potrà collegare il quartiere di Certosa e la vallata a nord del tracciato del ponte ormai demolito con Sampierdarena e il resto della città. Oggi la sola via aperta è la 30 giugno, dove si verificano costanti code.

Anche corso Perrone potrebbe riaprire definitivamente entro mercoledì, quando sarà ultimato lo smantellamento delle pile 1 e 2 del Morandi, mentre per via Fillak bisognerà attendere ancora. “Ma contiamo di averla pronta entro l’inizio delle scuole”, dice Bucci.