Viabilità in Valpolcevera, Bucci: “By pass di via Porro pronto intorno al 12 agosto”

Genova. Il sindaco e commissario Marco Bucci torna a scandire i tempi dei lavori legati al ponte Morandi e in particolare quelli della riapertura delle strade di collegamento tra Valpolcevera e centro, strade che al momento sono ridotte a una e mezza, visto che se via 30 Giugno resta aperta h24, corso Perrone è per ora limitata alle ore prima delle 9 e dopo le 17.

“Il bypass di via Porro dovrebbe essere pronto intorno al 10, massimo il 12 agosto – ha detto Bucci stamani a margine di una conferenza stampa – per quanto riguarda via Fillak e via Perlasca parliamo di fine mese, o al massimo della prima settimana di settembre, comunque in tempo per la ripresa delle scuole”. Le strade sono interrotte perché ancora, nella zona, insistono i detriti delle case e del moncone est abbattuto il 28 giugno scorso.

In queste settimane, la concomitanza tra cantieri sul Morandi (resta da smontare parte della pila 1-2 e via Perlasca è chiusa per la realizzazione della nuova pila 9) e super accessi di auto e mezzi in porto ha complicato più che mai la viabilità.