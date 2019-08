Viabilità, con il by pass di via Porro torna anche la linea 8 Amt e la Fp arriva fino a Brin

Genova. Contestualmente alla riapertura al transito veicolare di via Porro, prevista nella serata di lunedì 12 agosto, la navetta FP prolungherà il percorso collegando via Fanti d’Italia a via Brin con transito dal by pass di via Porro.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti degli abitanti della Valpolcevera, a partire da martedì 13 agosto verranno ripristinate le linee 8 e 8/ sui seguenti percorsi:

• Linea 8 (Via Avio – Bolzaneto): il percorso della linea sarà ripristinato e i bus percorreranno nuovamente via Avio, piazza Montano, via W. Fillak, by pass di via Porro, Rivarolo, Bolzaneto.

• Linea 8/ circolare (Via Avio – Rivarolo – Via Avio): il percorso della linea sarà ripristinato e i bus percorreranno nuovamente via Avio, Piazza Montano, Via W. Fillak, by pass di via Porro, Rivarolo.

“La riapertura di via Porro è un ulteriore tassello per ricomporre il quadro della mobilità in Valpolcevera – dichiara Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – Questo provvedimento restituisce alla città e ai cittadini un’importante arteria che permetterà di rendere più agevoli gli spostamenti e recuperare una certa normalità. Anche per AMT l’apertura di via Porro è un passaggio fondamentale, perché permette di riprogrammare il trasporto pubblico della zona riattivando linee che hanno sempre servito il territorio. A distanza di pochi giorni verrà inoltre riaperto senza limitazioni di orario corso Perrone, questo consentirà di riportare la linea 63 sul suo originario percorso.”

Gli orari delle linee 8 e 8/ saranno consultabili sul sito www.amt.genova.it a partire dalla mattinata di lunedì 12 agosto.