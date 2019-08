Viabilità, completa la riapertura di corso Perrone: si viaggia a doppio senso. Terminata rimozione detriti pile 1 e 2

Genova. Corso Perrone è tornata percorribile in entrambi i sensi di marcia da questo pomeriggio, portando una nuova boccata d’ossigeno per la viabilità della Valpolcevera.

A comunicarlo la struttura commissariale per la demolizione e ricostruzione del viadotto autostradale, che ha comunicato che la rimozione dei detriti derivati dalla demolizione delle pile 1 e 2 è terminata.

Si lavora, invece, ancora per eliminare la macerie delle pile 10 e 11, per le quali sarà ancora necessaria la chiusura notturna di via Porro, almeno fino al 4 settembre: la strada, tra i civici 5 e 6, sarà interdetta al traffico dalle ore 23 alle 5.