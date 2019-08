Viabilità, Certosa da oggi sarà meno isolata: apre il by pass di via Porro

Genova. Apre alle 17 di oggi il by pass di via Porro, che collegherà i quartieri di Certosa e Sampierdarena in attesa che, entro l’inizio delle scuole, possa aprire anche via Walter Fillak.

Ancora nessuna data invece per la riapertura di via Perlasca, probabilmente l’ultima strada che sarà riaperta poiché lì insistono i lavori per il nuovo viadotto, e corso Perrone, ma in quest’ultimo caso dovrebbe essere questione di un paio di giorni.

Così in questa seconda parte di agosto, a un anno dal crollo di ponte Morandi, per la viabilità della Valpolcevera arriva una boccata d’ossigeno.

Il by pass di via Porro sarà percorribile da mezzi pubblici, privati e pedoni ma i mezzi pesanti potranno transitare soltanto dalle 6 del mattino alle 22.

Sul fronte del trasporto pubblico, con l’apertura l’autobus Fp proseguirà la sua corsa fino a Brin mentre torneranno attive le linee Amt 8 e 8/.