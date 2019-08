Viabilità, camion in avaria su rampa autostrada della Guido Rossa. Traffico deviato verso via Siffredi

Genova. Un mezzo articolato è in avaria sulla rampa che collega in direzione ponente, la viabilità della Guido Rossa, al casello autostradale di Genova Aeroporto.

Sul posto gli agenti della polizia locale stanno deviando il traffico verso l’uscita di via Siffredi, piazza Savio: unica alternativa per raggiungere l’ingresso dell’A10.

Disagi per il traffico della zona, con rallentamenti per la viabilità urbana e code sulla Guido Rossa per chi viaggia in direzione ponente.