Via Porro, niente marciapiedi lungo il by pass: residenti preoccupati ma il Comune ricorda: “Per ora nessun transito ai pedoni”

Genova. Mamme con bambini, passeggini, giovani e anziani. La novità del bypass di via Porro inaugurato ieri ha fatto riversare sulla nuova strada oggi un folto transito di pedoni, pericolosamente affiancati da bus e mezzi pesanti visto che nella strada appena terminata non ci sono al momento i marciapiedi.

Da lì a poco sui social sono arrivate preoccupazioni e lamentele per questa lacuna. A breve il Comune di Genova spiegherà con un nuovo comunicato tutte le limitazioni al transito ma intanto dall’ufficio del sindaco ricordano che al momento il transito dei pedoni è consentito solo sui marciapiedi in via Capello e all’inizio di via Porro, non nel tratto nuovo.

Che è poi quello che recità l’ordinanza sindacale ma forse qualche chiarimento in più nella convulsa giornata di ieri sarebbe stato utile.

Sempre da Tursi fanno sapere che non appena saranno rimossi i detriti a lato strada, quest’ultima sarà allargata di circa un metro e mezzo, consentendo così la realizzazione dei marciapiedi.