“Via le concessioni ai Benetton”, lo striscione di protesta appeso in via Perlasca

Genova. “Via le concessioni ai Benetton”, questo lo striscione comparso questa mattina in via Perlasca, davanti all’ingresso per i giornalisti dell’area della commemorazione.

Non è chiaro chi lo abbia appeso, ma nell’area sono presenti diverse persone, tra cui qualcheduno che indossa i gillet gialli.

Le concessioni autostradali sono uno dei tanti nodi irrisolti a seguito del crollo del Morandi, di cui oggi si ricorda la strage.