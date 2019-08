Via Di Francia chiusa per 11 notti per lavori stradali: cambia il percorso degli autobus

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Di Francia (direzione ponente), dalle ore 21.00 alle ore 5.00 dei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 settembre, le linee 1, 9, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 1 e N1

I bus, giunti in via Milano, transiteranno per via Cantore, piazza Montano, piazza Vittorio Veneto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 9 e N1

I bus, giunti in via Milano, transiteranno per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprenderanno regolare percorso.