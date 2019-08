Un anno di Basket Pegli squadra per squadra

Genova. Fervono i preparativi per la stagione agonistica 2019/20 in casa Basket Pegli. La presidente Antonella Traversa e il suo staff lavorano per garantire a tutte le squadre le migliori condizioni per esprimere il massimo del proprio potenziale con l’obiettivo di togliersi nuove soddisfazioni.

In copertina, nell’anno agonistico concluso all’inizio di quest’estate, la squadra Under 16 femminile con il bronzo conquistato nella fase finale del campionato a Chianciano Terme (un anno dopo il terzo posto nazionale Under 14 di Cagliari) e la convocazione azzurra di Matilde Pini prima come capitano Under 15 e poi Under 16.

Sempre in campo femminile, l’Under 18 arriva ad un passo dalla fase interregionale, l’Under 16 B e l’Under 14 accumulano preziosa esperienza per il futuro. Per le ragazze di coach Torchia va ricordata anche una positivissima esperienza nell’European Girls Basketball League con la vittoria nella seconda fase e tante partite giocate ad alta intensità contro qualificatissime avversarie.

In campo maschile, con il testimone ora passato da Marco Costa a Mario Alberto Conte, la prima squadra torna ad essere protagonista in Serie C Silver dopo aver raggiunto il sesto posto e i playoff nella primavera 2019. Buon torneo per il gruppo Under 20, con cammino terminato ad un passo dalle finale regionale.

Torneo in crescendo per l’Under 18 Eccellenza con ampi miglioramenti nell’arco dell’intero cammino. È migliore delle iniziali aspettative anche il traguardo raggiunto dall’Under 18 regionale. Grande fase di qualificazione che consente un posto nelle migliori otto della manifestazione. Nonostante l’accoppiamento decisamente sfavorevole nei playoff, la squadra riesce a portare la serie a gara 3 prima di arrendersi agli avversari.

Sfortunata stagione dal punto di vista degli infortuni (nessuna partita giocata al completo) per l’Under 16 Eccellenza ma bilancio positivo con il terzo posto in coppa Piemonte. Gli Under 15 offrono un rendimento sempre più elevato durante l’anno, si qualificano alla post season ma devono arrendersi al Recco, poi vincitore del torneo. L’Under 14 è gruppo nuovo e ampiamente sottoleva, buon cammino chiuso al quinto posto ad un passo dalla post season. Due squadre Under 13 impegnate nel primo torneo giovanile. Tanta esperienza da mettere nel bagaglio per tutti i ragazzi impiegati.

“Abbiamo raggiunto grandi traguardi nella stagione 2018/19 con un settore femminile protagonista nuovamente in ambito nazionale e azzurro e squadre maschili in costante miglioramento – afferma Antonella Traversa -. Naturalmente non si tratta di punti di arrivo ma di momenti di un processo generale di crescita che, con la programmazione della dirigenza, il qualificato apporto dello staff tecnico e il generoso impegno di atlete e atleti, ci permetterà di toglierci ancora molte soddisfazioni“.