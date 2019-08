Ubriaco alla guida, fermato due volte in una notte

Genova. Multato perché guidava ubriaco, dopo due ore viene nuovamente trovato alla guida. I fatti sono avvenuti la scorsa notte poco dopo le quattro in corso Aurelio Saffi. Una pattuglia del primo distretto di polizia locale, impegnata in una serie di controlli per la sicurezza della circolazione, ha fermato un veicolo il cui conducente, un italiano di 57 anni, è stato trovato in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno contestato la guida all’uomo, ritirandogli la patente e obbligandolo a parcheggiare il veicolo. Dopo due ore la stessa pattuglia, che si era spostata in corso Quadrio, ha intimato l’alt allo stesso veicolo alla cui guida è stato nuovamente trovato il cinquantasettenne.

All’uomo, i cui valori, provati con l’etilometro, erano ancora superiori la limite consentito, è stata contestata una seconda guida in stato di ebbrezza e anche la guida con patente sospesa, perché gli era stata ritirata con il precedente verbale.

In totale, durante lo scorso fine settimana ammontano a otto le infrazioni per guida in stato ebbrezza rilevate dalle pattuglie della “municipale”.