Turista genovese morta in Tunisia, i funerali giovedì 8 agosto a Staglieno

Genova. Si svolgeranno giovedì 8 agosto presso il pantheon del cimitero di Staglieno i funerali di Rossella Gattorna, la turista genovese morta mentre provava per la prima volta il paracadute ascensionale in un villaggio turistico in Tunisia.

La cerimonia si svolgerà alle ore 10. Gattorna era in vacanza con il marito e una coppia di amici e l’ultimo giorno prima del rientro aveva deciso di provare il parasail con l’amica. Il marito era rimasto in spiaggia.

Secondo alcune testimonianze, a causare l’incidente sarebbe stata una manovra sbagliata di chi guidava il motoscafo, il paracadute si sarebbe agganciato a una palma e per disincastrarlo sarebbe stata data un’accelerata facendo finire le due amiche invece che in acqua sul tetto della struttura che le ospitava.

Sulla sua morte anche la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta accogliendo la richiesta degli avvocati del marito che chiedeva una nuova autopsia sul corpo della donna