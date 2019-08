Turista accoltellata a Ferragosto, le telecamere di Bolzaneto al vaglio dei carabinieri

Genova. I carabinieri stanno indagando sull’accoltellamento di una giovane donna tedesca accoltellata in un tentativo di rapina nella sera di Ferragosto a Bolzaneto, in Valpolcevera.

I militari analizzeranno le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I fatti sono avvenuti in piazza Rissotto, nel centro del quartiere. La turista, residente in Austria ma che soggiornava a Genova a casa di alcuni amici, era uscita per una passeggiata insieme al figlio di 5 anni, che ha assistito alla scena.

E’ stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe aggredita per rubarle la borsa. Lei ha reagito e il rapinatore l’ha colpita con un cutter, all’addome e al fianco. L’arma non è stata ancora trovata, così come l’aggressore. Le condizioni della 24enne, subito soccorsa da un passante e poi portata dal 118 all’ospedale villa Scassi, non sono gravi.