Turismo, giugno positivo grazie agli stranieri. Ma il saldo annuale è ancora negativo rispetto al 2018

Genova. Un boccata d’ossigeno per il turismo genovese e ligure a giugno, con numeri in crescita sul 2019 sia per gli arrivi che per le presenze. A tenere positivo il bilancio la crescita degli stranieri, che rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sono cresciuti del 4,05% a Genova.

Una crescita, però, zavorrata dal delta negativo per quanto riguarda l’arrivo di connazionali, che arriva a -0,89%, lontano comunque dal quel -14% registrato a maggio. Il bilancio totale è quindi positivo con un incremento rispetto all’anno scorso del 1,59%.

Resta però negativo il dato aggregato annuale progressivo: fino ad oggi, rispetto al 2018, i turisti sono in calo del -4,94%, cioè circa 84 mila presenze in meno. I dati sono stati raccolti ed elaborati dall’osservatorio turistico di Regione Liguria.

A livello regionale lo scorso giugno ha fatto registrare numeri positivi anche a Imperia e La Spezia, mentre ancora negativi a Savona. Nel complesso la Liguria ha un saldo positivo per quanto riguarda giugno, con una crescita del 3,4%, ma ancora un saldo negativo sull’aggregato progressivo annuale, che ad oggi, per il 2019 vede rosso con un calo complessivo del -2,86%