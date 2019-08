Treni senza personale, la risposta dei sindacati: “Disorganizzazione aziendale”

Genova. Non si fa attendere la risposta dei sindacati riguardo alla notizia del giorno, cioè la soppressione di alcuni treni liguri per mancanza di personale: “Siamo naturalmente amareggiati nel dover constatare la soppressione dei servizi ai cittadini e ai turisti, e non ci consola affatto il poter dire ‘noi lo avevamo detto'”.

“Da parte nostra – scrivono la segreteria regionale e le RSU Filt Cgil – abbiamo più volte richiesto una maggiore attenzione di Trenitalia alle numerose richieste di part-time inevase, alle evidenti problematiche di personale con carichi familiari nella gestione dei turni degli equipaggi, al numero di assunzioni insufficienti a coprire il turn over”.

“A titolo di esempio – conclude la nota stampa – solo qualche giorno fa abbiamo denunciato l’impossibilità di ottenere i turni per il personale disponibile in tempo utile ad organizzarsi la vita privata. Chiediamo che almeno Trenitalia interrompa la diffusione di annunci di soppressione per defezione del personale, che sarebbe da riformulare in ‘per disorganizzazione aziendale'”.