Treni, guasto rientrato a Levanto. Circolazione convogli in miglioramento

Genova Un inizio mattinata difficile per chi viaggia in treno: un guasto alla linea ha creato qualche problema a Levanto, sulla Genova – La Spezia, provocando diverse decine di minuti di ritardo per i treni verso Genova.

La situazione è rientrata pochi minuti dopo le 8,30, quando i tecnici di Rfi hanno concluso l’intervento di ripristino sulla linea.

Al momento la situazione quindi sta tornando lentamente alla normalità, con ritardi che, dopo aver toccato diverse decine di minuti in alcuni casi, vanno esaurendosi.