Treni, aquilone si impiglia nei cavi elettrici. Disagi e ritardi tra Sestri Levante e Chiavari

Genova. Piccolo inconveniente tecnico questa sera per i treni in transito sulla Genova-La Spezia che ha causato non pochi disagi ai viaggiatori.

Un aquilone, infatti, si è impigliato tra i cavi elettrici tra Chiavari e Sestri, mandando in tilt la linea. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi che, dopo aver rimosso l’oggetto, hanno messo in sicurezza l’infrastruttura.

Un piccolo episodio, le cui dinamiche sono ancora al vaglio, che però ha creato diversi disagi, con ritardi che per alcuni treni hanno raggiunto i 60 minuti. In serata la situazione è tornata alla normalità.