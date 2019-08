Tre donne genovesi in gara alle selezioni di Miss Mamma Italiana

Andora. Erano ben tre le mamme genovesi che hanno partecipato ad Andora alla selezione di Miss Mamma Italiana, concorso nazionale. 16 le mamme partecipanti, che oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, presieduta dal sindaco di Andora Mauro Demichelis, ha proclamato vincitrice della selezione Valeria Simonetti, 35 anni, di Alessandria, mamma di Andrea ed Alessio, di 7 e 4 anni.

Le genovesi in gara erano Elisa Dettore, Silvia Zanichelli e Monica Russo. Quest’ultima, 30 anni, casalinga, di Genova, mamma di Lorenzo e Sophie, di 5 e 2 anni, ha vinto la fascia di Mamma Sprint mentre Elisa Dettore, 34 anni, assistente alla poltrona, di Genova, mamma di Ginevra di 2 anni, ha vinto la fascia “Miss Mamma Radiosa”.