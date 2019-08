Traffico, petizione al Comune di Genova per chiedere adesione a giornata senza auto

Genova. Parte da alcune delle più significative associazioni ambientaliste genovesi la petizione sul piattaforma change.org, al Comune di Genova per chiedere l’adesione al “world car free day” che il 22 settembre celebra la giornata mondiale senza auto. “Visto l’ obiettivo minimo di riduzione di gas serra del 50% entro il 2030 dovuto ai cambiamenti climatici in corso – spiegano i firmatari in una nota – l’ inquinamento della nostra citta’, i conseguenti danni alla nostra salute e il numero inaccettabile di incidenti stradali mortali dovuti al traffico chiediamo un segnale di cambiamento da parte del comune”.

Ecco il testo della petizione”

Il 22 settembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale senza auto. World Car Free Day ha come obiettivo di mostrare ai cittadini e alle istituzioni come potrebbe essere migliore la qualità della vita senza macchine. Diventa quindi una giornata nella quale gli spazi comuni tornano ad essere protagonisti e i cittadini possono “riappropiarsi” di stili di vita più sani.

Proponiamo al Comune di Genova di aderire alla giornata, che cadendo proprio domenica 22 settembre, risulterebbe la giornata di chiusura della Settimana Europea della mobilità. Quest’anno come ogni anno Genova è protagonista di questa settimana con decine di eventi dedicati.

L’adesione del nostro comune risulterebbe così in linea con le maggiori città europee che hanno già aderito e dichiarato guerra all’ inquinamento prodotto dalle auto.

L’adesione sarebbe inoltre un segnale forte per tutta la cittadinanza e istituzioni in linea con quanto già dichiarato nel PUMS (Piano Urbano della mobilità sostenibile). Sarebbe quindi un primo passo per realizzare quello che ormai è un obiettivo vitale per la nostra città in difficoltà. La risposta alla crisi dovuta al tragico crollo del ponte deve essere e deve rimanere una priorità collettiva da attuarsi congiuntamente uniti, istituzioni e cittadini.

Vogliamo porre l’attenzione sul problema del traffico e delle sue conseguenze (inquinamente atmosferico, visivo, acustico, incidenti stradali, danni alla salute e cambiamenti climatici) sull’ambiente e sulla nostra salute anche semplicemente snocciolando le ultime recenti statistiche pubblicate dai maggiori quotidiani locali e nazionali.

Chiediamo quindi con questa petizione l’adesione del Comune di Genova al World Car Free Day del prossimo 22 settembre.

Proponenti e primi firmatari: