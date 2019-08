Genova. È stato riaperto alle 8.15 il Ponte Elicoidale in direzione levante, verso Strada A. Moro – Casello Genova Ovest, che era stato chiuso per permettere le operazioni di recupero e bonifica dell’autocisterna, contenente acido solforico, che si era ribaltata ieri pomeriggio, e, da pochi minuti è stata ripristinata la normale circolazione veicolare.

I vigili del fuoco hanno, infatti, lavorato tutta la notte per svuotare e travasare il contenuto della cisterna del tir, un liquido pericoloso e facilmente infiammabile. L’operazione, che era necessaria per poter raddrizzare il mezzo in sicurezza e rimuoverlo ha comportato la chiusura di una parte dell’elicoidale, con variazioni al traffico nella prima parte della mattinata.

di 5 Galleria fotografica Cisterna ribaltata elicoidale









Ad effettuare il travaso è intervenuto in nucleo specialistico NBCR dei VVF di Milano che, grazie a speciali pompe adatte ad acidi e liquidi infiammabili, ha trasferito parte del prodotto in un altro autoarticolato, allo scopo di alleggerirla e poter lavorare nei limiti di portata della gru VF

Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente che ha causato forti disagi, ieri, a tutta la circolazione cittadina. L’autista del mezzo, che si è ribaltatato, non ha comunque riportato ferite gravi.