Traffico, ancora un week end da “bollino nero” per il nodo di Genova

Genova. Ancora un week end complessa per il traffico sulle strade attorno al nodo di Genova perché in queste due giornate vanno a confluire le molte partenze di chi ha atteso il ferragosto per partire e i primi rientri.

Il traffico è stato sostenuto già dalle prime ore della mattina e la criticità maggiore è quella attorno al nodo di Genova per chi arriva dal levante. Il traffico, infatti, risulta molto rallentato sulla A12 tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7.

Sul resto della Liguria si segnalano code in autostrada A10 sia al confine di stato che nel tratto tra Finale Ligure Orco Feglino.

Oggi resta attivo fino alle 16 il blocco per la circolazione dei mezzi pesanti che sarà replicato domani dalle ore 7.00 alle 22.00.