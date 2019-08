Trading automatico: verità o falso mito?

Dalla comparsa del trading online è passato circa un decennio e il settore ha mostrato di continuare ad evolversi in modo da essere sempre più accessibile a chiunque: le statistiche, infatti, riportano che ancora oggi l’80% degli investimenti non riesce a raggiungere la soglia del profitto.

Si tratta di una statistica assolutamente veritiera ma che sta venendo strenuamente combattuta sia da parte della community di utenti, dalle autorità competenti e dai broker, le piattaforme attraverso le quali fare trading online.

Una delle linee di ricerca più promettenti per abbattere il divario che ancora sussiste tra principianti e professionisti è quella della ricerca e sviluppo di sistemi di Trading Automatico.

Trading automatico: cos’è?

Il Trading Automatico, come suggerisce stesso la parola, è un sistema che permette di automatizzare completamente le operazioni di investimento, realizzando per voi non soltanto le analisi e le valutazioni ma anche le operazioni stesse.

Il principio alla base del Trading Automatico è quello di richiedere all’utente unicamente l’autorizzazione iniziale e un deposito, dopodiché il software svolgerà tutto in automatico e sarà capace di registrare profitti senza che sia necessario l’intervento umano.

Le ricerche nel settore dell’intelligenza artificiale stanno cercando di perfezionare un software del genere, ma nel frattempo vi sono alcune soluzioni approssimative di trading automatico: possiamo affermare fin da ora che il trading automatico, per quanto sia ancora in fase di sviluppo e perfezionamento, funziona!

Come fare Trading Automatico

Attualmente puoi avere a disposizione tre soluzioni di Trading Automatico che funziona: una sola è quella propriamente detta, mentre le altre due sono leggere variazioni ma che ne rispecchiano il principio di base e che, nel frattempo che le ricerche scoprano come progettare sistemi di calcolo algoritmico capaci di relazionarsi proficuamente con il mercato finanziario, rappresentano un’ottima soluzione al problema.

I Bots: un settore in pieno sviluppo

I Bots rappresentano il Trading Automatico propriamente detto: sono programmi che svolgono autonomamente le operazioni di investimento sui mercati finanziari e che applicano automaticamente tutte le principali strategie di trading.

I Bots sono tecnicamente funzionanti, ma presentano ancora una problematica principale: non si è ancora riusciti a creare una intelligenza artificiale capace di reagire adeguatamente agli stimoli dei mercati finanziari così come farebbe un trader professionista.

Alla base di questi software di trading automatico, infatti, vi è lo studio dell’operatività di un trader in particolare, ma il programma non è capace di produrre da sé nuove strategie di trading.

Segnali di trading

Anche i segnali di trading possono essere considerati una forma molto rudimentale di Trading Automatico: mettendo, infatti, a disposizione informazioni e particolari analisi dei titoli più interessanti, i segnali di trading permettono a chiunque di poter trarre conclusioni sul comportamento di alcuni asset di mercato anche senza essere in possesso delle conoscenze necessarie.

I segnali di trading sono spesso forniti gratuitamente dagli stessi broker e sono uno degli strumenti più importanti che potete avere a disposizione.

Social Trading: la risposta alternativa

Il Social Trading è a tutti gli effetti uno strumento di Trading Automatico, sebbene sviluppi diversamente la possibilità di guadagnare senza far nulla.

Invece che affidarsi ai sistemi di intelligenza artificiale, infatti, il Social Trading implementa il trading online con dinamiche proprie dei social network mettendo gli utenti in condizione di condividere e copiare gli investimenti di altri utenti.

Attraverso il Social Trading si può trarre profitto uguale a quello di un professionista anche non essendo ferrato in economia: basta copiarne le operazioni!

In tal modo il problema di un intelligenza artificiale capace di perfezionare l’operatività dei trader in carne ed ossa viene completamente evitato, anche se così facendo gli utenti si espongono alla possibilità dell’errare umano.

Il Social Trading rappresenta la miglior soluzione temporanea: essendo completamente gratuito e accessibile a tutti permette di sfruttare un sistema di trading automatico che funziona, anche se la ricerca di un programma capace di fare investimenti perfetti in completa autonomia continua e, un giorno, soppianterà completamente il Social Trading.