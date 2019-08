Torriglia, centauro perde controllo della moto e cade. Trasferito in codice rosso al San Martino

Genova. Mentre percorreva la statale 45 nei pressi di Torriglia, un motociclista ha perso il controllo della propria moto, finendo nella scarpata.

Immediati i soccorsi, con i medici del 118 diciotto che hanno immobilizzato il centauro, affidandone il trasporto all’equipaggio Drago dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso, ma al momento del ricovero era vigile e non dovrebbe essere in pericolo di vita.