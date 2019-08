Torriglia capitale extraterrestre, il 13 e 14 settembre torna la Ufo convention

Torriglia. Oltre a essere famosa per i canestrelli di pasta frolla e per le seconde case dei genovesi, Torriglia è celebre, dalla fine degli anni 70, per essere una delle località dove sarebbe stati avvistati degli Ufo. Pier Fortunato Zanfretta, metronotte in pensione, raccontò di avere avuto incontri ravvicinati di terzo e quarto tipo con degli extraterrestri, dei rettiliani.

Per questo da qualche anno si svolge a Torriglia la Ufo Convention. Il tema dell’edizione 2019 è Evolution – Nuova era. Gli incontri si volgono venerdì 13 e sabato 14 settembre al cinema di Torriglia. Si parlerà di cyborg e di avvistamenti, di ipnosi e di missioni nello spazio, di Mufon e di Abduction. Ecco il programma integrale:

Venerdì 13 ore 21.30

Osservatorio Astronomico Regionale di FASCIA (Ente Parco Naturale dell’ANTOLA) con il ricercatore MUFON (Mutual UFO Network) Costantino Carraro con il tema: “Luna: Silenzioso palcoscenico di verità celate”. A seguire Osservazione Della Volta Celeste documentata dall’Astrofilo e Ricercatore nel campo Ufologico Claudio Balella

Sabato 14 ore 9.00 registrazione

ore 9.30 apertura convegno e saluti istituzionali

ore 10.00 Syusy Blady: Tutta un’altra Storia

ore 10.45 Massimo Barbetta: Il Luogo del cielo da cui venivano gli DEI: dagli Egizi al ‘600

ore 11.30 Pietro Buffa: Le origini di “Homo Sapiens “ tra scienza e miti

ore 12.15 Question time e chiusura sessione del mattino

ore 12.45 lunch time

ore 14.30 apertura sessione pomeridiana

ore 14.45 Costantino Carraro: Il MUFON: tra chi parla e chi investiga

ore 15.30 Sabrina Pieragostini: Mistero nei Cieli: parlano i piloti

ore 16.15 Soraya Ayub: l’Impero segreto dei Figli delle Stelle

ore 17.00 Manuela Pompas: NUOVA ERA: memoria di vita nello Spazio

ore 17.45 Vincenzo D’amato: Ipnosi: storie di ABDUCTION

ore 18.30 Question time e Tavola rotonda conclusiva

Sabato Sera ore 21.30 Proiezione film

Domenica 15:

ore 09.30 apertura lavori

ore 09.45 Claudio Balella: Il Primo Uomo sulla Luna e i misteri dell’Apollo 11

ore 10.30 Gianpaolo Saccomano: Terremoti, strani suoni, luci e incendi: c’è una correlazione con gli avvistamenti UFO

ore 11.15 Carlo Di Litta: “MARTE: Prossima Colonizzazione dei Terrestri?”

ore 12.00 Question time e chiusura sessione mattino

ore 12.30 lunch time

ore 14.30 apertura sessione pomeridiana

ore 14.45 Emanuela Mitraglia: «Nuove Realtà»: Umani Cloni e Cyborg

ore 15.30 Mauro Biglino: Parliamo di Metodo

ore 16.15 Question Time e Tavola Rotonda conclusiva