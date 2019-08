Tiro di campagna: Arcieri Tigullio ancora protagonisti

Sestri Levante. A Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, si sono svolti i campionati italiani tiro di campagna. La competizione si è disputata nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio. La gara era uno degli ultimi test in vista della composizione della rosa della Nazionale italiana che prenderà parte al campionato europeo in programma a fine settembre a Catez, in Slovenia.

Tutta femminile la partecipazione degli Arcieri Tigullio al campionato italiano; hanno partecipato alla competizione Sara Noceti, Irene Panella, Iuana Bassi, Cinzia Noziglia e Monica Finessi (queste ultime due fanno parte dei corpi sportivi militari delle Fiamme Oro e Fiamme Azzurre ma compongono il team femminile degli Arcieri Tigullio nella competizione a squadre).

Nella giornata di sabato 27 luglio, al termine delle 72 frecce di qualifica nei tre percorsi per le divisioni Arco Olimpico, Arco Compound, Arco Nudo e Arco Longbow sono stati assegnati i titoli di classe. Sara Noceti ha conquistato il titolo della classe arco olimpico Juniores femminile, Iuana Bassi il titolo della classe arco longbow Master femminile, Cinzia Noziglia il titolo della classe arco nudo Seniores femminile e Monica Finessi il titolo della classe arco compound Master femminile. Ha migliorato il suo piazzamento personale in ranking Irene Panella, giunta al ventiseiesimo posto della classe arco olimpico femminile assoluta e al quindicesimo della classe arco olimpico Seniores femminile.

Sempre nella giornata di sabato si sono svolte le semifinali e finali a squadre dove la formazione tigullina composta da Cinzia Noziglia, Sara Noceti e Monica Finessi, uscita al primo posto dalla gara di qualifica, ha perso gli scontri contro gli Arcieri Decumanus Maximus per 49 a 51 e contro gli Arcieri Uras per 55 a 53 piazzandosi al quarto posto in classifica.

Nella giornata di domenica 28 luglio, dopo le eliminatorie e semifinali svolte nei boschi del Parco nazionale dell’Aspromonte, si sono svolte le finali che assegnavano i titoli italiani assoluti che hanno chiuso il 29° Campionato Italiano Campagna. Cinzia Noziglia ha confermato lo splendido stato di forma aggiudicandosi il suo secondo titolo individuale di specialità dopo quello del 2016 superando in finale Pierclaudia Marini (Arcieri Decumanus Maximus) per 53 a 42.

Da segnalare la prestazione dell’atleta tigullino Alessio Noceti (da quest’anno in forza agli Arcieri delle Alpi) che nell’Arco Nudo firma il suo primo tricolore assoluto vincendo di misura la finale contro il vincitore degli ultimi due titoli Eric Esposito (Arcieri Audax Brescia) 45-44.

Il presidente degli Arcieri Tigullio ha seguito tutte le fasi della competizione grazie al canale YouArco e si è complimentato con tutte le atlete presenti al campionato.

Gli Arcieri Tigullio stanno preparando la tradizionale competizione denominata Day & Night che si svolgerà presso il campo da tiro societario posto in località Mulinetti a Sestri Levante, davanti al nuovo complesso sportivo Nelson Mandela con due gare 3D, una pomeridiana e una notturna. Molti arcieri hanno già confermato la loro presenza.