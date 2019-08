Tifosi Genoa in lutto. Sospesa la contestazione a Preziosi prevista per domenica

Genova. Una morte improvvisa e inaspettata sta scuotendo gli ambienti del tifo organizzato rossoblù, tanto da far placare, almeno per il momento, le contestazioni contro il presidente della società Enrico Preziosi.

“Per l’improvvisa e prematura morte dell’Amico Maurizio, sospendiamo ogni iniziativa prevista per domenica prossima“. Questo il testo della nota stampa diffusa nella serata di ieri dal gruppo Via Armenia 5r” E “Brigata Speloncia”, e rilanciato dai social.

Per domenica, infatti, era in programma una contestazione al presidente, da tempo sotto attacco della gradinata nord per la gestione della società.