Genova. Non è certo una novità e negli anni Genova24 aveva segnato la situazione. La zona ferroviaria sottostante a via Bruno Buozzi, ben visibile dalle migliaia di turisti che transitano da li per andare a prendere il traghetto, torna puntualmente ad essere una discarica di rifiuti, tra spazzatura, bottigliette ed avanzi di ogni genere.

A segnalare la situazione il lettore di Genova24 Mattia Congia che si domanda “perché i punti di accesso alla città dal porto alle autostrade ai cavalcavia dell’aeroporto he sono una sorta di biglietto di benvenuto non vengano puliti in modo adeguato e con frequenza”.

Foto 2 di 2



Difficile dargli torto.