Tenta furto in supermercato ma inciampa nella commessa che ha spintonato, arrestato

Genova. Aveva cercato di rubare del cibo all’interno del supermercato Basko di Via Bertolotti, nel quartiere genovese di Cornigliano, ma è stato scoperto da una commessa che lo ha sorpreso mentre nascondeva all’interno del suo zaino due confezioni di tonno in scatola, per un valore di 41 euro.

Per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 43enne nigeriano, con precedenti specifici, per il reato di tentata rapina impropria. L’uomo, infatti, una volta arrivato alle casse ha tentato la fuga spintonando la responsabile del negozio è un altro dipendente del supermercato.

Dopo l’ennesima spinta, facendo cadere a terra la donna, l’uomo è inciampato su di lei. A questo punto sono riusciti a bloccarlo a terra fino al tempestivo arrivo dei poliziotti delle volanti. Il nigeriano è stato anche denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, lungo 20 cm.