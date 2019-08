Tac rotta e interventi spostati dall’ospedale San Martino, Pastorino (Rete a Sinistra) chiede chiarimenti all’assessore Viale

Genova. Interventi spostati dal San Martino ad altri ospedali, Galliera e San Paolo, a causa di una tac rotta. La denuncia arriva dal capogruppo in consiglio regionale di Rete a Sinistra, Gianni Pastorino, dopo aver raccolto alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Il consigliere scrive all’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.

“Pur comprendendo le difficoltà che un guasto occorso in periodo estivo può cagionare – scrive Pastorino – vorremmo porre alla sua attenzione i disagi in cui vengono a trovarsi malati particolarmente fragili rispetto alla situazione in essere. Purtroppo, chi vive la necessità di dover essere sottoposto a radioterapia giunge al trattamento in stato di estremo logoramento fisico. Un eventuale trasferimento ad altre strutture, in ospedali distanti dal Policlinico San martino o addirittura fuori Genova, potrebbe rappresentare un problema insormontabile, che aggrava condizioni di salute alquanto precarie”.

Pastorino chiede conferma della notizia e vuole sapere “in quanti casi si è dovuto provvedere a rimodulare gli appuntamenti e a spostare i pazienti in altre strutture e fino a quando si prevede il perdurare di tale condizione ingenerante disagi non trascurabili, prima di tutto per i pazienti, ma anche per gli operatori delle strutture ospitanti che si trovano a dove affrontare un notevole surplus di prestazioni”.