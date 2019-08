Successo per il Trail della Filigrana: vincono Maiello e Anelli

C’era tanta attesa per il Trail della Filigrana 2019, uno degli appuntamenti più importanti “offroad” dell’estate. Sesta edizione per 19 km non semplici che hanno visto la partecipazione di oltre 200 runners a Campo Ligure. Grande prova per il vincitore, Gianni Maiello del BergTeam in forma strepitosa ed imprendibile per tutti gli altri. Il tesserato della società bergeggina bissa il trionfo di due anni fa con un finale in sprint che gli consente di chiudere in 1h25’36”. Alle sue spalle Federico Pedrini dei Daini Carate Brianza che perde poco più di un minuto, e Jacopo Musso della Vittorio Alfieri Asti che conclude in 1h29’10”.

Il BergTeam può ritenersi soddisfatto anche del sesto posto di Andrea Matteucci, mentre le altre posizioni sono quasi tutte ad appannaggio di società genovesi fatta eccezione per l’ottavo posto di Paolo Fasciano (Asd Podistica Dora Baltea), il nono di Manuel Stroppa (Valmaremola) e il decimo di Andrea Tosa (GS Bernatese). Quarta piazza infatti per Silvano Repetto della Delta Spedizioni davanti a Gabriele Gaggero delle Frecce Zena. Settima posizione invece per Giuseppe Fedi del Gau.

Al femminile la classifica dice Delta Spedizioni grazie alla prova di Federica Anelli che conclude con il tempo di 1h56’52” in 51^ posizione assoluta. La Anelli supera la concorrenza di Laura Demaria dell’Asd Dynamic Center, che cede di poco più di 30”. Terza l’altra genovese, Rosanna Gastaldi della Cambiaso Risso che è 63^ assoluta.