Stochino chiude quinto ad Ohrid e perde la testa della classifica generale

Edoardo Stochino, nuotatore chiavarese in forza alle Fiamme Oro è fra i protagonisti delle Ultra Marathon Swim Series, una delle competizioni più probanti dal punto di vista fisico nel panorama natatorio mondiale. Insieme a lui i nomi più importanti della specialità. Per il ligure una tappa complicata la 4^ tenutasi al Lago di Ohrid in Macedonia.

Il nuotatore ligure infatti ha chiuso al quinto posto in 5h21’20” con un ritardo di 25” dal vincitore della gara, il francese Axel Reymond e con lo stesso tempo dell’olandese Marcel Schouten. “Sapevamo di gareggiare per il podio contro avversari difficili: francese, olandese, argentini e italiani e contro il macedone Pop Acev – dice Filippo Tassara che ha seguito Stochino durante la gara -per la classifica di Coppa. La gara si è svolta su ritmi medi con successivi strappi che hanno assottigliato il gruppo di testa a 5 elementi: i due italiani, l’olandese, il macedone e il francese. Negli ultimi 3 km lo sprint nel quale prende la testa il francese. Dietro si alternano gli altri quattro. Solo alla fine Pop Acev la spunta su Ghettini, mentre Edo perde il quarto posto al fotofinish con l’olandese”.

Come detto la gara è stata vinta dal transalpino Reymond davanti al padrone di casa Evgenij Pop Acev e all’italiano Francesco Ghettini. Per Stochino, che ha come migliore risultato fin qui il terzo posto nella gara inaugurale di Stan Fe lo scorso febbraio, quindi un passo indietro in classifica generale che aveva guidato fin qui. Il chiavarese è ora secondo a 7 punti dall’eterno rivale Pop Acev. Tutto è ancora in ballo, però perché ci sono due gare da disputare ancora. Si parte il 31 agosto a Novi, in Croazia per poi tornare in Italia alla Capri – Napoli il 7 settembre.