Stazione marittima, spariscono i new jersey e arrivano i cancelli

Genova. A volte basta poco per cambiare il volto di una città e renderla più accogliente e allora ben venga la scelta di Autorità di Sistema Portuale di Genoa che ha finalmente tolto i blocchi di cemento che accoglievano i croceristi che si imbarcavano da stazione marittima per sostituirli con una più elegante cancellata in acciaio.

La struttura, che è stata montata nei giorni scorsi, una semplice risistemazione del varco portuale, spiegano da Autorità di Sistema Portuale, permette di continuare a garantire le misure di sicurezza dell’accesso alle navi da crociera, che erano state decise dopo gli attentati se 2017, ma rende più amichevole l’accoglienza dei tanti turisti che scelgono il capoluogo ligure per partire.

Di quella stagione restano, comunque, i cubotti realizzati dal Comune di Genova, che mantengono, comunque, un immagine più gradevole rispetto ai blocchi di cemento bianchi e neri, e il gabbiotto per il personale di vigilanza. Per quello che riguarda gli aspetti logistici, invece, non cambia nulla nelle modalità di accesso, fanno sapere da Palazzo San Giorgio, quindi il varco resta aperto e presidiata sulle 24 ore.