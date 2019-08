Spacciava in zona piazza Martinez, arrestato 21enne incensurato

Genova. Si aggirava con fare sospetto, stando tra gruppi di giovani e facendo la spola tra la strada e il suo appartamento.

Atteggiamenti che hanno insospettito i carabinieri della Stazione di Genova San Fruttuoso, già in allerta per l’intensificazione dei controlli preventivi e di osservazione per identificare la possibile presenza di spacciatori nelle zone di piazza Martinez, via Ayroli e limitrofe, appurato un consistente movimento di soggetti noti come assuntori.

Dopo alcuni giorni è stato notato un 21enne incensurato del posto. Eseguita una perquisizione domiciliare, L.P. è stato trovato in possesso di 174 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata odierna sarà processato con rito direttissimo.