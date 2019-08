Sole negli occhi, non vede il pedone: a Pra’ automobilista investe un 14enne

Genova. Non è in pericolo di vita il ragazzino di 14 anni rimasto coinvolto ieri sera in un incidente in via Pra’, nel ponente cittadino.

Il ragazzo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada e si trovava sulle strisce pedonali. Soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale San Martino in codice rosso.

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la polizia locale, ma sembra che l’uomo alla guida dell’auto sia stato abbagliato dal sole e non abbia visto il ragazzino.