Silvano Repetto e Silva Dondero vincono la Marcia della Luce

Si è svolta la 46^ edizione della Marcia della Luce a Voltri, una delle gare storiche del panorama podistico genovese. Organizzazione ottima a detta degli atleti, anche se la partecipazione inevitabilmente risente delle altre e numerose gare presenti nel panorama locale e non solo. Alla fine saranno 97 i classificati con i Maratoneti Genovesi a farla da padrone in quanto a numero di partecipanti, seguiti dal Rensen Sport Team e dagli Zena Runners.

Primo al traguardo è, però Silvano Repetto dalla Delta Spedizioni che completa i 9 km circa del tracciato in 34’28” davanti a Giuseppe Pace della Podistica Peralto e ad Andrea Torre della Trionfo Ligure. Per Repetto 41” in meno rispetto al secondo classificato ed oltre un minuto sul terzo.

Arrivano vicini i due compagni di squadra dell’Asd Urbe Francesco Profumo e Andrea Marvaso che precedono Enrico Lanfranconi della Delta Spedizioni. Ottava piazza per Davide Cavalli del Gau seguito da Silvio Grillo e Pasquale De Martino della Cambiaso Risso.

Settima posizione invece per Silva Dondero che stravince la gara femminile in 38’28”. Per l’atleta dei Maratoneti Genovesi una gara in solitaria rispetto alle avversarie. Basti pensare che Giorgia Testa del Running Team Genova chiude in 42’25” (27^ assoluta). Poco dietro la terza classificata, Roberta Barna Scanu che conclude a 19” dal secondo posto.