Sestri Levante, torna la Silent Disco: prevendite per le cuffie esaurite on line

Genova. Torna questo venerdì 2 agosto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Liguria: Shhh!, ovvero la ”silent disco” a Sestri Levante. Migliaia di ragazzi e non solo, molti provenienti anche da fuori Liguria, si danno appuntamento nella Baia del Silenzio per ballare indossando speciali cuffie wireless. I dj suoneranno, su diversi canali, da alcune postazioni galleggianti allestiti direttamente in mare.

Questo è il decimo anno che l’associazione Mojotic, insieme alla società Silent Arena, organizza il grande evento. La serata, che inizia intorno alle 22e30 (apertura degli stand alle 21), prosegue fino alle 3 del mattino.

Nelle passate edizioni sono state distribuite fino a 8000 cuffie con una partecipazione di oltre 10 mila persone. I biglietti, sottolineano da Mojotic, sono andati a ruba e domani sera non sarà possibili acquistarli in cassa. Le poche prevendite rimaste si trovano nei locali convenzionati e nei negozi del circuito Vivaticket, ma non sul web.

Ecco i negozi autorizzati:

Beach Break, Chiavari

Bistrò Bar, Via XXV Aprile, Sestri Levante

Cutter Cucca, Via Penisola Levante, Sestri Levante

E riaperte le vendite nei punti vendita del circuito Vivaticket:

Tabaccheria Quaiotti in Piazza S.Antonio, Sestri Levante

Tabaccheria Metaldi, Via Martiri della Liberazione

Videoforum Vodafone, Piazza della Vittoria, Genova

Metaldi, Chiavari.

L’associazione Mojotic, per gli eventi 2019, ha lanciato una campagna plastic free, con l’introduzione di bicchieri riutilizzabili targati Shhh! e cannucce compostabili. Molti locali di Sestri Levante hanno deciso di aderire. Le bibite e l’acqua saranno distribuite in lattina.