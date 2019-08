Sestri Levante, in arrivo nuove telecamere: lettura targhe ai varchi per la sicurezza

Sestri Levante. Si è tenuto ieri, martedì 20 agosto, l’incontro del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura a Genova, che riguardava l’approvazione e il finanziamento dei progetti di sicurezza presentati, tra gli altri, dal Comune di Sestri Levante all’interno del bando regionale per investimenti nella sicurezza integrata.

Il Comune di Sestri Levante ha visto l’approvazione del progetto di videosorveglianza con i Comuni della val Petronio, in collaborazione quindi con i comuni di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Moneglia, che si propone di sviluppare un sistema di videosorveglianza di territorio e non solo comunale, con l’obiettivo di garantire un adeguato e capillare controllo basandosi sulla scelta, concordata dai rispettivi uffici di polizia locale, di focalizzare l’attenzione sui punti di accesso dei quattro Comuni e su quelli maggiormente sensibili tramite un sistema di videosorveglianza con lettura targhe, oltre che all’installazione di “telecamere di contesto” installate nei punti ritenuti più sensibili all’interno dei singoli Comuni. Il sistema di videosorveglianza ha l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di polizia, creando una sinergia tra i quattro Comuni che possa anche fungere da deterrente ai fenomeni criminosi e vandalici.

Il progetto prevede il mantenimento degli attuali strumenti di monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori postazioni di videosorveglianza con l’introduzione di 31 “telecamere di contesto”, per la sorveglianza delle zone ritenute più sensibili come parchi, edifici pubblici, isole ecologiche, centri storici…, e 2 “telecamere di lettura targhe” per la verifica degli accessi dei veicoli tramite un sistema automatico di riconoscimento delle targhe.

Attualmente il Comune di Sestri Levante dispone di un ampio e strutturato sistema di video sorveglianza costituito da 322 “videocamere di contesto” distribuite tra Sestri Levante e le sue frazioni e 17 “videocamere di controllo targhe” poste lungo le vie di accesso e di confine con i Comuni di Moneglia e Casarza Ligure. Con il finanziamento regionale l’Amministrazione Comunale estenderà il sistema di videosorveglianza coprendo le zone che oggi risultano ancora prive di videocamere ambientali In particolare, in prossimità del confine con Moneglia, nella parte di levante della frazione di Riva Trigoso è prevista l’installazione di 18 telecamere di contesto per il monitoraggio della zona che comprende il parco pubblico, via Colombo, via della Libertà e piazza Brigate Partigiane.

La Prefettura di Genova di è ampiamente complimentata con il Comune di Sestri Levante per l’intero sistema di sicurezza impostato dalle quattro Amministrazioni Comunali che prevede, oltre all’ampio sistema di videosorveglianza territoriale, le pattuglie notturne della Polizia Municipale, il sistema integrativo di vigilanza per le serate caratterizzate da maggiore “movida”, l’adesione al progetto “Spiagge Sicure” e un proficuo coordinamento con tutte le Forze dell’Ordine, grazie allo spirito di profonda collaborazione che caratterizza i rapporti tra tutti i Corpi coinvolti.