Genova. Un uomo di circa 90 anni è morto nell’incendio divampato nella sua abitazione, in una palazzina di tre piani a Serra Riccò, nell’immediato entroterra genovese.

I fatti sono avvenuti intorno alle 22e30 in via Caffaro, una zona con alcune case, piuttosto isolata, tra le frazioni di San Cipriano e Pedemonte.

Foto 2 di 2



Nell’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, coinvolta anche la moglie dell’anziano, che però è riuscita a salvarsi. Il marito è rimasto bloccato in casa e non ce l’ha fatta.

Anche il resto della palazzina è stato evacuato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri.