Serie C Silver, per il My Basket Genova c’è Alessio Pittaluga

Genova. Alessio Pittaluga, classe 1998, sposa con entusiasmo il progetto del My Basket Genova.

Alessio è cresciuto cestisticamente in diverse realtà, sia in Liguria che fuori. Inizia il suo percorso nelle giovanili del Meeting Club, per poi trasferirsi in Under 14 e Under 15 al Basket Pegli. Nello stesso anno è protagonista al Trofeo delle Regioni 2013 svoltosi in Liguria, dove insieme ad Oxilia è colonna portante della squadra ligure.

Dopo il Trofeo delle Regioni arriva la chiamata fuori regione e nell’Under 16 lo veste la gloriosa maglia di Montegranaro, anche se solo per un’annata, dopo la quale rientra in Liguria a Santa Margherita Ligure; con il Tigullio Sport Team disputa i campionati Under 17 regionale e Under 18 Eccellenza in Piemonte.

La parentesi rivierasca si chiude dopo due anni per fare ritorno al Meeting Club. Ed ora, la nuova avventura in biancoblù, in Serie C Silver.