Chiavari. Prime squalifiche in Serie B per la stagione sportiva 2019/20. Sono tre i calciatori fermati dal giudice sportivo.

Alessio Sergio Da Cruz (Ascoli) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante”.

Un turno di squalifica a Stefano Scognamillo (Trapani), espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una pallonata un calciatore della squadra avversaria”.

Dovrà saltare una partita Daniele Sciaudone (Cosenza), espulso causa “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Stefano Trinchera, dirigente del Cosenza, è stato squalificato per una gara “per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale raggiungendo la linea laterale e protestando con plateale gestualità; infrazione rilevata da un assistente”.

Di seguito la classifica dei marcatori dopo 1 giornata.

2 reti: Pobega (Pordenone), Iemmello (Perugia), Jallow (Salernitana).

1 rete: Barison (Pordenone), Giannetti (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci (Spezia), Da Cruz, Scamacca (Ascoli), Meggiorini (ChievoVerona), Castagnetti, Mogos (Cremonese), Bandinelli, La Gumina (Empoli), Cissè (Juve Stabia), Campagnaro (Pescara), Ferretti (Trapani), Modolo (Venezia), Mancosu (Virtus Entella).

Autoreti: 1 Luperini (pro Ascoli)