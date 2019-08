Chiavari. Cremonese e Entella hanno iniziato nel modo migliore il campionato di Serie B: i grigiorossi hanno fatto bottino pieno a Venezia; i liguri hanno avuto la meglio sul Livorno. Questa sera si ritrovano di fronte allo Zini per il 2° turno.

La cronaca. Rastelli schiera i padroni di casa con un 3-5-2 con Agazzi; Caracciolo, Claiton, Ravanelli; Mogos, Deli, Castagnetti, Arini, Renzetti; Palombi, Ciofani.

A disposizione ci sono Ravaglia, Volpe, Piccolo, Boultam, Soddimo, Bianchetti, Migliore, Zortea, Hoxha, Cella, Girelli.

Boscaglia presenta un 4-3-1-2 con Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Nizzetto, Paolucci, Eramo; Schenetti; Morra, Mancosu.

Le riserve sono Paroni, Borra, Crialese, G. De Luca, Crimi, Currarino, Adorjan, M. De Luca, Bonini, Toscano, Sernicola, Poli.

Arbitra Niccolò Baroni della sezione di Firenze, assistito da Fabio Schirru (Nichelino) e Alessio Berti (Prato); quarto uomo Simone Sozza (Seregno).

Tenute tradizionali: locali in maglia a strisce verticali grigiorosse, calzoncini e calzettoni rossi; ospiti in maglia a strisce verticali biancocelesti, calzoncini e calzettoni bianchi. Si gioca davanti a circa settemila spettatori.

Si comincia. Prolungate fasi di studio, le due squadre non provano ad affondare i colpi.

Al 7° conclusione di Nizzetto su punizione dai trentacinque metri, Agazzi devia in angolo. Dalla bandierina Paolucci calcia ad uscire, Eramo conclude fuori.

I locali provano ad imbastire azioni più manovrate; i chiavaresi sono più rapidi a verticalizzare.

Al 13° Deli triangola con Mogos e conquista un corner. Sugli sviluppi l’Entella riparte in contropiede, Morra viene fermato da Caracciolo.

Al 19° cross dalla sinistra di Renzetti, colpo di testa di Palombi, a lato.

Al 21° Entella pericolosa con Chiosa che sugli svilluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa e centra l’incrocio dei pali.

Al 23° biancocelesti in vantaggio. Azione in velocità, dalla destra lancio di Coppolaro per Mancosu, il quale appoggia per Schenetti che di prima intenzione con un destro a fil di palo fredda Agazzi.

Al 25° viene ammonito Arini che ferma irregolarmente un contropiede chiavarese.

Sulla conseguente punizione botta rasoterra di Nizzetto che deviata dalla barriera spiazza Agazzi ma esce di un soffio a lato.

Al 31° conclusione pericolosa dal limite dell’area di Palombi: fuori di pochi centimetri.

Al 34° ci prova Deli da fuori area, ma non trova lo specchio della porta.