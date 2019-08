Semafori intelligenti, da domani attivo anche tra via Tolemaide e corso Torino

Genova. Come annunciato nelle scorse settimane, il sistema automatizzato di rilevamento delle infrazioni, conosciuto come “semaforo intelligente”, sarà operativo anche all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino.

L’impianto sarà operativo da martedì 13 agosto, e seguirà tutte le modalità di rilevazione già sperimentate per il primo posizionato tra corso Europa e via Isonzo: passaggi con il rosso e arresto del mezzo con le quattro ruote oltre la linea di stop. Il semaforo T-Red invece non rileverà i cambi di corsia dei mezzi, la cosiddetta canalizzazione, come era invece parso in un primo momento.

L’intersezione di via Tolemaide è stata scelta perchè considerata tra le più pericolose della città, e che in questi anni ha registrato un alto numero di incidenti, purtroppo anche gravi.

Ricordiamo che passare col rosso costa 167 euro, che diventano 222,67 se l’infrazione viene commessa in orario notturno, dalle 22 alle 7, ma anche sei punti della patente e, per chi commette la stessa infrazione nel giro di due anni, la sospensione della patente da uno a tre mesi.