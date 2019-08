Scognamillo e Pusiol si impongono alla Marcia di San Rocco

Erano in 93 a Serra Riccò per la seconda edizione della Marcia di San Rocco, evento che si ripete grazie all’organizzazione della parrocchia locale e che si sviluppa per 5,8 km fra asfalto e sentieri di campagna nell’entroterra genovese. A vincere è Fabio Scognamillo della Podistica Peralto che in 21’58” vince la concorrenza di Gabriele Risso del Cus Genova che paga 11” di distacco al traguardo. Buon terzo Danilo Piga che completa il podio e consente alla Peralto di piazzare una doppietta, sfiorando peraltro l’argento per soli tre secondi.

Peralto che completa l’opera con la prestazione di Pablo Bennati che chiude al decimo posto assoluto. Si ferma ai piedi del podio invece Giorgio Grella della Cambiaso Risso che chiude in solitaria a debita distanza sia da chi precede che da chi segue, ovvero Enrico Garré dell’Atletica Vallescrivia. Sesta posizione per Davide Cavalli invece del Gau che precede Daniele Giordano e Danilo Montarsolo della Podistica Valpocevera giunti a poca distanza tra loro. Nona piazza infine per Gianluca Angeletti che consente anche Frecce Zena di entrare nella top ten.

Al femminile vola Deborah Mancini Pusiol degli Zena Runners che chiude al 22° posto assoluto in 25’44” facendo il vuoto alle spalle. Infatti la seconda classificata, Silvia Conti è 32^ in 27’ netti. Terza piazza invece per Maria Rosa Ferrando dei Maratoneti Genovesi che lotta a lungo con Elizabeth Stantero della Podistica Savonese, prevalendo comunque al traguardo.