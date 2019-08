Saponara “tradisce” e approda al Genoa. Ma i tifosi aspettano Schone

Il primo “sgarro” della stagione è stato fatto. Sia chiaro il mercato dei giocatori è sempre imprevedibile, ma l’arrivo di Riccardo Saponara al Genoa non ha fatto piacere ai tifosi della Doria che lo avevano salutato con tristezza e anche la speranza che potesse tornare a Genova. Saponara ha inciso non poco nella scorsa stagione, e dopo il gol pazzesco alla Lazio negli ultimi minuti era entrato nel cuore della Sud.

Il romanticismo del calcio, però ormai è finito: “Comprendo l’amarezza dei tifosi doriani, però si sa come funziona il calcio. Io sono un professionista e da oggi darò il meglio di me per i colori rossoblù”. Sono le parole affidate a Instagram del trequartista che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

Intanto i rossoblù si godono un momento di grande entusiasmo con i tifosi che hanno raggiunto quota 9mila abbonamenti e la vittoria nell’amichevole contro il Bordeaux ha rilanciato la voglia di Genoa dei supporters. Una gara dove si sono messi in mostra i colpi del mercato genoano, in particolare Pinamonti e Zapata con un gol a testa.

Proprio il mercato comunque continua a tenere banco con l’arrivo in Liguria del centrocampista colombiano Kevin Agudelo, classe 1998 proveniente dall’Atletico Huila. Ma il nome che fa fremere e sognare la Nord è senza dubbio quello di Lasse Schone. Il danese è in rotta con l’Ajax e la trattativa portata avanti in gran segreto dai dirigenti di Villa Rostan sarebbe in stato più che avanzato. A dirlo è stato lo stesso Schone ad un giornale olandese in cui dichiarava di avere un accordo con il Genoa. Per lui è previsto l’arrivo in Liguria nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche per poi firma che lo legherà due anni al club più antico d’Italia. Difficile quindi che il Grifone prosegua la trattativa di Biglia con questo rinforzo a centrocampo.

Nel frattempo il “Corriere dello Sport” ha riportato una possibile trattativa fra Genoa e Sassuolo per uno scambio di attaccanti. Gli emiliani infatti si sono fatti avanti per Kouamé mettendo sul piatto Babacar, che sembrava fino a pochi giorni fa destinato a Lecce. Il Grifone, però valuta Kouamé più del senegalese e avrebbe chiesto quindi anche un adeguamento economico.